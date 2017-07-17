ABD ve PKK/PYD, Rakka’da Son 2 Günde 21 Sivili Katletti!

AA’nın Rakka’daki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının havadan, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin karadan saldırdığı Rakka’da, son 2 gün içinde 7’si aynı aileden olmak üzere 21 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil de yaralandı.

Koalisyon güçlerine ait uçakların Rakka’nın IŞİD’in kontrolündeki güney kesimlerine “beyaz fosfor” bombalarıyla saldırdığını ifade eden kaynaklar, şehrin farklı kesimlerinde taraflar arasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, “beyaz fosfor” bombasının kullanımını tahribat gücünün çok yüksek olması nedeniyle yasaklıyor.