ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü

Irak'ın Musul kentinin batısında son 24 saatte gerçekleştirilen hava saldırılarında "yanlışlıkla" 43 sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ani Müdahale Birliklerinde görevli Yüzbaşı Ahmed el-Hazraci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortak Operasyonlar Komutanlığından alınan bilgiye göre, son 24 saatte Musul'un batısında IŞİD'i hedef alarak düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu 43 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Söz konusu saldırıların koalisyon güçleri tarafından düzenlenmiş olabileceğini belirten Hazraci, Musul'un batısında karadan ve havadan yürütülen operasyonlarda sivillerin yanlışlıkla hedef alındığını dile getirdi.