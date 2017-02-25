ABD ve Meksika Arasındaki Duvar Gerilimi Sürüyor

Trump’ın Meksika sınırına duvar örme projesi ve bu duvarın maliyetini bir şekilde Meksika’nın üzerine yıkmaya çalışması, Meksika’nın da buna karşılık vereceğini bildirmesi iki ülke arasındaki gerginliklerin devam ettiğini gösteriyor.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, seçim vaadi olan Meksika sınırına duvar örme projesinde ısrarcı. Trump, ayrıca, duvar projesini finansa etmek için Meksika’dan ithal edilen ürünlere ek vergi koyma planını da gündemde tutuyor. “Karşılık Vermek Zorundayız” Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, Washington’ın ek vergi hamlesine mutlaka karşılık vereceklerini belirtti “Meksika hükümeti doğal olarak karşılık vermek zorunda. Cevabımız da muhtemelen ABD’den ithal edilen ürünlere ek vergi koymak şeklinde olmaz. Çünkü bu durumda Meksikalı tüketiciyi cezalandırmış, Meksikalıların günlük hayatına zarar vermiş oluruz. Bundan dolayı daha seçici davranacağız.” Tillerson’ın Meksika Ziyâreti Trump’ın göç ve ticaret konusundaki teklifleri ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Meksika ziyâretine damga vurdu. Meksika tarafı, Trump’ın “yasa dışı” göçmenlerin sınır dışı edilmesini askerî operasyona benzetmesine tepki gösterdi. “Malzeme Alımı Önümüzdeki Ay Başlayacak” Diğer yandan, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı, duvar inşaatıyla ilgili malzeme alımına önümüzdeki ay başlanacağını duyurdu. Kaynak: Euro News