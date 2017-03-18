ABD ve İsrail, BM Elçisini Zorla İstifa Ettirdi

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18.03.2017 02:52
ABD ve İsrail, BM Elçisini Zorla İstifa Ettirdi
ABD ve İsrail'in BM elçileri Halef'in istifa kararından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef'in istifasının kabul edildiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, ESCWA'nın İsrail'i ırkçılıkla suçlayan raporu BM Genel Sekreterliğine danışmadan ve Genel Sekreter'in oluru alınmadan yayımladığını söyledi.

Bunun kurumun işleyişi açısından hatalı bir uygulama olduğunu kaydeden Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in söz konusu raporun internet sitesinden kaldırılmasını talep ettiğini belirtti.

Konunun içerikle ilgili olmadığını savunan Dujarric, "Genel Sekreter prosedürlere uyulmadığı için raporun kaldırılmasını istedi. Talebin raporun içeriğiyle ilgisi yok." dedi.

Rima Halef'in istifası ABD ve İsrail tarafında ise memnuniyetle karşılandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptığı yazılı açıklamada, "Birileri BM adına yanlış ve karalayıcı rapor yayımladığında o kişi için en doğru olan istifa etmektir. BM ajansları, yanlı ve yanlış raporların elenmesi konusunda daha iyi iş yapmalılar. Genel Sekreter'in bu raporla arasına mesafe koymasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da yazılı açıklamasında, Guterres'in kararını kutlayarak, Halef'in istifasının geç kalmış bir karar olduğunu savundu.

AA

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