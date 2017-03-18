ABD ve İsrail, BM Elçisini Zorla İstifa Ettirdi
Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef'in istifasının kabul edildiği bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, ESCWA'nın İsrail'i ırkçılıkla suçlayan raporu BM Genel Sekreterliğine danışmadan ve Genel Sekreter'in oluru alınmadan yayımladığını söyledi.
Bunun kurumun işleyişi açısından hatalı bir uygulama olduğunu kaydeden Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in söz konusu raporun internet sitesinden kaldırılmasını talep ettiğini belirtti.
Konunun içerikle ilgili olmadığını savunan Dujarric, "Genel Sekreter prosedürlere uyulmadığı için raporun kaldırılmasını istedi. Talebin raporun içeriğiyle ilgisi yok." dedi.
Rima Halef'in istifası ABD ve İsrail tarafında ise memnuniyetle karşılandı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptığı yazılı açıklamada, "Birileri BM adına yanlış ve karalayıcı rapor yayımladığında o kişi için en doğru olan istifa etmektir. BM ajansları, yanlı ve yanlış raporların elenmesi konusunda daha iyi iş yapmalılar. Genel Sekreter'in bu raporla arasına mesafe koymasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da yazılı açıklamasında, Guterres'in kararını kutlayarak, Halef'in istifasının geç kalmış bir karar olduğunu savundu.
AA
- Yorumlar 0
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Heyet-i Tahrirüş Şam ve Ahrar-u Şam Cami Katliamı Hakkında Açıklama Yayınladı
- Amerika’nın Cami Katliamındaki “El Kaide” İddiası Asılsız Çıktı
- ABD ve İsrail, BM Elçisini Zorla İstifa Ettirdi
- HSYK 202 Hakim ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti
- Hayırcılara Soru Tersten Sorulunca Evet Çıktı!
- ABD Halep’te En Az 71 Sivilin Öldüğü Cami Katliamını Kabul Etti
- Sömürgecilik: Batılı Kabillerin Yeryüzünü Bürüyüşü
- Çeçen Muhacir Zelimhan Hasanov’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mektup
- Çavuşoğlu’nun “Çok Ağır Sonuçlar” Dediğini Hollanda “Çok Ağır” Görüyor mu?
- Hizbulesed Militanının İtirafları: Kaybımız Büyük!
- "Emperyal Terör Devletleri, Suriye'deki Katliamların Hesabını Vermelidir!"
- Dehşet Gecesinde Halepçe Yolunda Birkaç Saat…
- ABD Halep’te En Az 71 Sivilin Öldüğü Cami Katliamını Kabul Etti
- Çeçen Muhacir Zelimhan Hasanov’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mektup
- Hayırcılara Soru Tersten Sorulunca Evet Çıktı!
- Diyanet İşleri Başkanı Görmez ABD’nin Halep'te Gerçekleştirdiği Cami Katliamını Kınadı
- Hizbulesed Militanının İtirafları: Kaybımız Büyük!
- Dehşet Gecesinde Halepçe Yolunda Birkaç Saat…
- Çavuşoğlu’nun “Çok Ağır Sonuçlar” Dediğini Hollanda “Çok Ağır” Görüyor mu?
- "Emperyal Terör Devletleri, Suriye'deki Katliamların Hesabını Vermelidir!"
- ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye Geliyor
- Diyarbakır’da Bir Ayda 2,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi!
- Afrika'da En Hızlı İnternet Erişimi Kenya'da
- YGS’ye Geç Kalanlar Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvurdu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim