“ABD ve İsrail Bir Madalyonun İki Yüzüdür”

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu yaptığı yazılı açıklamada, “Trump, işgalin diliyle konuşuyor ve konuşması kışkırtıcı. Hamas’ı ve meşru direnişi terörle nitelendirmesinin ardından halkımıza karşı olumlu bir tutum sergilemesini beklemiyorduk.” ifadelerine yer verdi.

AA’da yer alan habere göre, mali, askeri ve siyasi açıdan “işgali” destekleyen bir başkanla ortaklık yapılamayacağını belirten Kanu, “Mücadele edilmesi gereken terör, halkımıza karşı en çirkin suçları işleyen işgalci İsrail ile onun kucaklayıcısı ve esas destekçisi ABD’dir. Dolayısıyla onlar bir madalyonun iki yüzüdür.” ifadelerini kullandı.

Kanu, tüm ABD yönetimlerinin “İsrail’in tarafında” yer aldığını, Filistin halkına adaletle davranmadığını ve her gün işlenen suçları görmezden geldiğini dile getirdi.

Trump’ın Konuşması

Trump, Batı Kudüs’teki Yahudi Soykırım Anıtı Yad-Vaşim Müzesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ABD-İsrail işbirliğinin “her zamankinden daha güçlü” olacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“ABD adına, terörü yok edene, çocuklarımız için güven ve barışı tesis edene kadar yanınızda duracağımıza söz veriyoruz. Hamas ve Hizbullah, İsraillilerin yerleşim yerlerini füzelerle vuruyor. İsrailli çocuklar sığınaklara nasıl kaçacaklarını öğreniyor. IŞİD ise Yahudi Sinagoglarını hedef alıyor.”