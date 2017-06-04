ABD ve Irak Ordusu Musul'un Sivil Bölgelerini Fosfor Bombasıyla Vuruyor

Irak ordusu ve ABD öncülüğündeki askeri koalisyon binlerce sivilin yaşadığı Musul'da fosfor bombası kullanmaya devam ediyor. Her bölgesi alev alev yanan şehirde, kimyasal silah kategorisinde bulunan 'fosfor bombaları' sivilleri hedef alıyor.

Irak ordusu, Musul'un batısında fosfor bombası kullanıldığı iddialarını reddetse de, sosyal medyada kimyasal silahlar kullanıldığını tespit eden çok sayıda görüntü ortaya çıktı.

Dün atılan fosfor bombalarında şehrin kuzeydoğusundaki El-Nuri Büyük Camii ve Habda minaresinin bulunduğu bölümün yandığı görülmüştü.

Yeni görüntülerde ise, fosfor bombalarının sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanıldığını ortaya çıkarttı.

ABD güçlerinin beyaz fosfor mühimmatını operasyonun başından beri kullandığı iddia edilmişti ancak söz konusu iddialar kamuoyunun gündemine gelmemişti.

Kuzey Irak yönetimine bağlı medya kuruluşları fosfor bombalarının kullanıldığı anları canlı olarak yayınladı.

Hava saldırıları ve topçu atışlarıyla yoğun bir şekilde hedef alınan IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde halen yaklaşık 200 bin sivilin yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Yeni Şafak