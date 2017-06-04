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  3. ABD ve Irak Ordusu Musul'u Fosfor Bombasıyla Vuruyor

ABD ve Irak Ordusu Musul'u Fosfor Bombasıyla Vuruyor

Irak'ın Musul kentinde Irak ordusu ve ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun dünden bu yana kullandığı fosfor bombaları onlarca ölüme sebep oldu.

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