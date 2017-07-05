ABD ve Güney Kore’den Güç Gösterisi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin son füze denemesine askeri tatbikatla cevap verdi.

Euro News’ta yer alan habere göre, ortak tatbikatta füze savunma sistemleri test edildi.

Seul’e bağlı askeri kaynaklar, karadan denize fırlatılan füzeleri Kuzey Kore’ye karşı bir güç gösterisi olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore gündemiyle çarşamba günü acil olarak toplanması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore’nin balistik füze programına karşı her türlü somut adımı atmaya hazır olduklarını yineledi.

Pyongyang yönetimi, fırlattıkları balistik füzenin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğunu savunurken, ABD iki aşamalı bir füzenin denendiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore’nin Alaska’yı vuracak menzile sahip füze geliştirdiği sanılıyor.