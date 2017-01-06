“ABD ve Almanya’da 10 Haberden 9’u İslâm Karşıtı”

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06.01.2017 11:10
“ABD ve Almanya’da 10 Haberden 9’u İslâm Karşıtı”
Uluslararası Hak İhlâlleri İzleme Merkezi (UHİM) tarafından hazırlanan bir raporda ABD ve Almanya’da yayımlanan 10 haberden 9’unun İslâm karşıtı olduğu bildirildi.

Uluslararası Hak İhlâlleri İzleme Merkezi (UHİM) “Manipülasyonların Kıskacında İslâm” başlıklı bir rapor hazırladı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, raporda, geçen yıl ABD ve Almanya’da yayımlanan 10 haberden 9’unun İslâm karşıtı olduğu belirtildi.

Geçen yıl, sâdece Londra’da, 2013-2014’teki polis verilerine müslümanlara yönelik şiddet yüzde 65 arttı. Yine İngiltere’de geçen yıl 2 ayda İslâm karşıtı 2 buçuk milyon tweet atıldı. İslâm karşıtı nefret suçu 344’ten 570’e yükseldi.

Raporda yer alan Amerikalı akademisyen Jack Shahen’in yaptığı incelemede ise Hollywood filmlerinde yer alan 900 müslüman karakterden sâdece 12’si olumlu tip rolünde, 50’si de nötr karakter olarak gösterildi. İslâm karşıtı senaryolara bütçe desteği sağlandığı ve Oscar ile ödüllendirildiği kaydedildi.

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