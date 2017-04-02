ABD Vatandaşı Türkiyelilerin Oy Kullanma Süreci Başladı
ABD'deki kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanmaya başladı.
ABD'deki 7 temsilcilikte oy verme işlemi için hazırlıklar tamamlandı ve seçim merkezlerine sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar oylarını kullandı.
ABD'de yaşayan 100 binden fazla Türk seçmen, New York, Washington D.C, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki temsilciliklerde 9 Nisan Pazar gününe kadar, 09.00-21.00 saatlerinde, hafta sonu dahil oy verebilecek.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta oy verme işleminin başladığını ve üç saat içinde 300'den fazla oy kullanıldığını söyledi.
Seçmenlerin üzerinde T.C. kimlik numarası olan geçerli bir kimlikle 9 gün boyunca oy verebileceklerini ifade eden Yalçın, New York bölgesinde kayıtlı 38 bin 407 seçmenin olduğunu belirtti.
ABD'deki seçmenlerin diledikleri yerlerde oy kullanabileceğine dikkati çeken Yalçın, New York'un daha merkezi olması nedeniyle burada daha fazla seçmenin oy kullanmasını beklediklerini kaydetti.
Türkiye'de 1 Kasım 2015'teki gerçekleştirilen genel seçimde oy kullanma oranın yüzde 28 olduğunu hatırlatan Yalçın, Yüksek Seçim Kurulunun getirdiği yeni düzenlemelerle bu kez oy katılım oranının artmasını beklediklerini ifade etti.
Yalçın, oyların 10 Nisan'da Dışişleri Bakanlığının özel kuryeleri tarafından Türk Hava Yolları ile partili sandık saklama kurulu üyelerinin de eşliğinde İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi bürosuna götürüleceğini sözlerine ekledi.
New York Başkonsolosluğunda oyunu kullanan Onur Nal, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı olsun." dedi.
Necmi Ayten ise, "Önceki seçimlere göre gerçekten daha güzel bir düzenleme var, hoşumuza gitti. Konsolosluğumuzun hizmetleri çok iyi, fazla sıra beklemeden oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlısı olur." diye konuştu.
Oy kullanma işleminin 9 gün sürmesinin çalışan insanlar için büyük bir avantaj olduğuna dikkati çeken Ayten, "Vatandaşa hizmet için her türlü imkan sağlanmış, her geçen gün daha da iyi şeyler oluyor. İnşallah ülkemiz için de çok faydalı olur." diye ekledi.
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