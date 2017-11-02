ABD, Üsame Bin Ladin'in Belgelerini Kamuyla Paylaştı

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) 2011'de Usame Bin Ladin'in Pakistan'daki evine düzenlenen baskında ele geçirilen belgelerden 470 binini kamuyla paylaştı.

CIA’dan yapılan açıklamada, CIA Direktörü Mike Pompeo’nun belgeleri, "şeffaflığı ve kamunun El Kaide ile eski lideri hakkında bilgi sahibi olmasını" sağlamak üzere kamuyla paylaşılması talimatı verdiği belirtildi.

Bin Ladin'in Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evinde ele geçirilen belgelerin bir kısmının Mayıs 2015, Mart 2016 ve Ocak 2017’de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından kamuyla paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, bugünkü paylaşımın da 2014 İstihbarat Yetkilendirme Yasası kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Belgelerin ses, resim, belge, görüntü ve yazılım işletim sistem dosyalarından oluştuğu ve üzerinde oynanmaması için değiştirildiği belirtildi.

Dosyalarda, Bin Ladin'e ait bir günlük ve 180 bin adet belge olduğu belirlenirken aralarında konuşma pratikleri, El Kaide tarafından çeşitli amaçlarla alınmış ses kayıtları ve resimlerden oluşan 79 bin sesli ve görsel kayıt bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in gençlik yıllarına ait görüntüler, Bin Ladin’in konuşmaları ve El Kaide propagandasının da bulunduğu 10 bin adet görüntünün de bugün kamuyla paylaşıldığı bildirildi.

Telif hakkı nedeniyle açıklanmayan dosyalar arasında Karınca, Batman Gotham Şövalyesi, BBC Büyük Yaban Hayatı Anları, Usame Bin Ladin Biyografi, Arabalar, Küçük Piliç, CNN Sunar: Dünyanın En Çok Aranan İsmi, Son Fantezi VII, Yarının Kahramanları gibi belgesel ve filmlerin yanı sıra Buz Devri Dinozorlar Şafağı gibi filmler ve National Geographic'e ait birçok belgesel bulunduğu kaydedildi.

Açıklanan dosyalara, https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/adresinden ulaşılabiliyor.