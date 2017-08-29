ABD Uçakları Rakka’da Sivilleri Vurmaya Devam Ediyor!

“Rakka Sessizce Katlediliyor” adlı aktivist ağı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının son 48 saat içinde Suriye’nin Rakka kentinin merkezinde bulunan kuşatma altındaki bölgeye 133 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, hava saldırıları sırasında Rakka’nın Beyaz Bahçe mahallesindeki bir apartmanın hedef alındığına işaret edilen açıklamada, apartmanda yaşayan 17 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Aktivist ağı, saldırılar sırasında Şakran ailesine mensup 10 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

ABD öncülüğündeki uluslarası koalisyon güçleri ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin Rakka kentinin merkezine yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 450 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kentin merkezindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 30 bin sivil çatışma kuşatma altında kaldı.