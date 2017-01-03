ABD Uçakları İdlib'de Direnişçilerin Karargahını Vurdu!

​​​​​​​ABD, idlib’te Şam’ın Fethi Cephesinin karargahını vurdu.

Türkiye ve Rusya'nın garantör olduğu ateşkes anlaşmasının ardından Suriye'den çatışma haberleri iyice azalmıştı. Ancak ABD'den provokatif bir hamle geldi. Uzun zamandır bölgede saldırılarını taşeron örgütler üzerinden yürüten ABD, İdlib'de, muhaliflere ait bir karargaha saldırdı.

İdlib'e bağlı Sermede ilçesine bağlı Kefer Daryan köyünde bulunan ve Suriyeli muhalif gruplardan Şam'ın Fethi Cephesi'ne ait karargah bir B-52 tipi savaş uçakları ile vuruldu. Şam'ın Fethi Cephesi'nin en önemli karargahlarından biri olarak gösterilen karargahta 26 savaşçının hayata gözlerini yumduğu belirtiliyor. (yeni Akit)