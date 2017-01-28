ABD Uçakları Direnişçilere Ait Silah Deposunu Vurdu!

ABD, İdlib’de insansız hava araçlarıyla direnişçilere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Küresel Analiz’de yer alan habere göre, ABD’ye ait insansız hava araçları, İdlib’in yakınlarında yer alan Şeyh Süleyman’da Nureddin Zengi Hareketi’ne ait silah deposunu vurdu.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Nureddin Zengi Hareketi, son zamanlarda Şam’ın Fethi Cephesi ile beraber hareket etmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta da ABD’ye ait bir bombardıman uçağı Şam’ın Fethi Cephesi ile Nureddin Zengi Hareketi’nin beraber eğitim yaptığı askerî kampı hedef almış, saldırıda 150’ye yakın direnişçi şehid olmuştu.

ABD, ayrıca, Şam’ın Fethi Cephesi liderlerinden Rabah Tahir’i Atme’de arabasındayken insansız hava araçları ile vurmuş, saldırıda Rabah Tahir’in şehid olduğu açıklanmıştı.