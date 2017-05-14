ABD Uçakları Deyr ez-Zor’da Sivilleri Vurdu!
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan bir yerleşim birimine yönelik düzenlenen hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Deyr ez-Zor’un yakınlarındaki el-Kuriye kasabasında bulunan ve IŞİD’e ait olduğu belirtilen hedefleri vurduğu bildirildi.
Bölgede bulunan sivillerin de etkilendiği saldırıda en az 5 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kaynak: Al Jazeera, Sputnik
Etiketler : abd, suriye, deyr ez-zor
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