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ABD Uçakları Deyr ez-Zor’da Sivilleri Vurdu!

ABD Uçakları Deyr ez-Zor’da Sivilleri Vurdu!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan bir yerleşim birimine yönelik düzenlenen hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Deyr ez-Zor’un yakınlarındaki el-Kuriye kasabasında bulunan ve IŞİD’e ait olduğu belirtilen hedefleri vurduğu bildirildi.

Bölgede bulunan sivillerin de etkilendiği saldırıda en az 5 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: Al Jazeera, Sputnik

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