ABD Uçakları Bugün de Şam’ın Fethi Cephesi’ni Hedef Aldı: 12 Şehid

»Ana Sayfa»Suriye
11.01.2017 22:17
ABD Uçakları Bugün de Şam’ın Fethi Cephesi’ni Hedef Aldı: 12 Şehid
İncirlik'ten kalkan ABD uçakları son bir haftada 4. kez Şam’ın Fethi Cephesi’ hedef aldı.

İncirlikten kalkan ABD bombardıman uçakları İdlib Sarakib’te Şam’ın Fethi Cephesi unsurlarına ait araçları bombaladı. Saldırıda 12 mücahid şehid oldu.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Şam’ın Fethi Cephesi komutanlarından Ebu Enes el-Masri ve Ebu Ekreme’nin de olduğu bildirildi.

İdlib’te ABD insansız hava aracı ile şehid edilen Şam’ın Fethi Cephesi mücahidleri:



Kaynak: Küresel Analiz

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