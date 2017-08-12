ABD Uçakları Afganistan’da Sivilleri Vurdu!

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Afganistan’ın doğusunda yer alan Nangarhar ilinin Haska Mena bölgesinde hava saldırısı düzenlendi.

Mepa News sitesinin bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu saldırıda, büyük bir kısmını kadınların ve çocukların oluşturduğu 16 sivil hayatını kaybetti.

Ayrıca, hayatını kaybeden sivillerden 8’inin aynı aileden olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afganistan’daki sivil can kayıpları ile ilgili yapılan açıklamada, 2017 yılının ilk yarısında ülkedeki çatışmalar sebebiyle en az bin 700 sivilin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.