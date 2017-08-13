ABD Telafer'de Katliam Yaptı

Aynı aileden 16 kişi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının Telafer kent merkezi yakınlarındali bir köye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden aralarında kadın ve çocuklarında olduğu en az 16 sivil yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kent merkezi yakınındaki Mazlum köyüne düzenlenen hava saldırısında bir ailenin evi hedef alındı.

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyonun geçtiğimiz günlerde Telafer kent merkezine yönelik düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil ölmüş ve yaralanmıştı. Saldırı sonrasında IŞİD tarafından kent merkezinden servis edilen görüntülerde yaralıların büyük çoğunluğunun çocuk olduğu görülmekteydi.

Türkmen kentinde sivil katliamı yaşanabilir

Yoğunlukla Sünni Türkmenlerin yaşadığı bilinen Tel Afer kentine yönelik düzenlenecek operasyona ABD öncülüğündeki koalisyonun da hava desteği sağlayacağı biliniyor. Koalisyonun Rakka'da düzenlediği hava saldırılarında korkunç boyutlara ulaşan sivil ölümlerinin Tel Afer kentinde de yaşanmasından büyük endişe duyuluyor.

Öte yandan İran tarafından kurulan ve desteklenen Şii Haşdi Şaabi çatı örgütünün de Tel Afer operasyonuda aktif bir şekilde rol alacak olması kentte bir Sünni soykırımı yaşanabileceğini akıllara getiriyor.

"Telafer için hazırlıklar tamam"

Irak Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan bir açıklamada, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Tel Afer kentinin IŞİD'ten geri alınması için düzenlenecek operasyonun hazırlıklarının tamamlandığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şii Haşdi Şaabi çatı örgütünün de kente yönelik düzenlenecek saldırıya aktif bir şekilde katılacağı belirtildi.

Musul kent merkezinin yaklaşık 65 kilometre batısında bulunan Tel Afer kentinde büyük oranda Sünni Türkmenler yaşıyor. Kent 2014 yılının Haziran ayından bu yana IŞİD'in kontrolünde.

Kaynak: Mepa News