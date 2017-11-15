ABD, Tarlada Çalışan Somalili Çiftçileri Katletti!

Mepa News sitesinin bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Somali’nin başkenti Mogadişu’nun güneybatısında ABD’ye ait insansız hava araçları tarlada çalışmakta olan çiftçileri hedef aldı.

Darüsselam bölgesinin yakınlarında düzenlenen saldırıda 3 çiftçinin hayatını kaybettiğini aktaran kaynaklar, saldırının düzenlendiği bölgede silahlı grupların bulunmadığını belirtiyor.

ABD’ye ait insansız hava araçları (İHA), Somali’de Eş Şebab Hareketi’ne yönelik saldırılar gerçekleştirmekte. Ülkede düzenlenen İHA saldırılarının yerel unsurlar ile koordineli bir şekilde yürütüldüğü biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz 30 Mart tarihinde Afrika Birliği Somali Misyonu’na (AMISOM) Eş Şebab Hareketi’ne yönelik hava saldırıları düzenleme yetkisi vermişti.

Öte yandan, geçtiğimiz dönemde de Somali’ye bağlı ordu güçleri ve onlara destek sağlayan yabancı unsurların bir köye yaptıkları baskında 3’ü çocuk olmak üzere 10 sivil yaşamını yitirmişti.