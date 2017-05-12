ABD, Tabka'yı IŞİD’den Alıp PYD/YPG'ye Bıraktı!

Suriye'de, IŞİD kontrolündeki Rakka'ya bağlı Tabka ilçesi ve Tabka Barajı, ABD destekli PYD tarafından tamamen ele geçirildi. Böylece PYD/PKK ilçenin tamamında kontrolü sağlamış oldu.

Suriye'de ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, IŞİD’in Tabka ilçesi ve Tabka Barajı'nı PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) bırakarak bölgeden çekildiğini açıkladı.

AA’nın aktardığına göre Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Arap Koalisyonu ve ortağı SDG, Tabka Barajı, Tabka şehri ve yakınındaki havaalanının kurtarılmasını 10 Mayıs'ta tamamladı." ifadesine yer verildi.

IŞİD’in Tabka Barajı ve Tabka şehrinin geri kalan kısmını teslim etmeye zorlandığı belirtilen açıklamada, Tabka'nın alınmasıyla Rakka'nın daha da izole edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "SDG masum sivilleri korumak(!) ve yüz binlerce Suriyelinin içme suyu, tarım ve elektrik ihtiyacını karşılayan barajın altyapısını korumak için IŞİD’in şehri teslim etmesini kabul etti. Koalisyon kaçan savaşçıları takip edip sivillere zarar vermeden vurulabilecek olanları hedef aldı." ifadeleri de kullanıldı.