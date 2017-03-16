ABD, Suriye’ye Bin Asker Daha Göndermeyi Planlıyor!

»Ana Sayfa»Suriye
16.03.2017 18:11
ABD, Suriye’ye Bin Asker Daha Göndermeyi Planlıyor!
Washington Post, Pentagon’un Suriye’ye bin asker daha göndermek istediğini yazdı.

Washington Post’un ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pentagon, Suriye’ye bin ABD askerinin daha konuşlandırılmasını öngören bir plan taslağı hazırladı.

Planın Savunma Bakanı Jim Mattis ve Başkan Donald Trump tarafından onaylanması hâlinde, şu an Suriye’de bulunan yaklaşık 950 ABD’li askerin sayısı ikiye katlanmış olacak.

Bu askerler konuşlandırıldığı takdirde, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ve yanında savaşan Arap güçlere “IŞİD’e karşı mücadelede” destek verilecek, onlara danışmanlık yapılacak ve ABD’nin öncülüğündeki koalisyonun hava kuvvetleriyle koordinasyon yürütülecek.

ABD’nin eski başkanı Barack Obama’yı Suriye’de “zayıf bir politika” izlemekle suçlayan Trump, “IŞİD ile mücadele” konusunda yeni bir plan hazırlaması için Pentagon’a 30 gün süre vermişti. Savunma Bakanı Mattis, şubatın sonunda yeni planın ana hatlarını Beyaz Saray’a sunmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel’in planın ince detaylarını ve Suriye’deki ABD’li askerlerin ne kadar arttırılacağıyla ilgili önerilerini mart sonunda Mattis’e iletmesi bekleniyor.

Washington Post’a konuşan yetkililere göre, Savunma Bakanı Mattis’in bu önerileri onaylaması bekleniyor.

Suriye’ye konuşlandırılacak ABD’li askerler muharip görevi üstlenmeyecek.

ABD, geçen hafta Rakka’ya yönelik operasyona destek vermek üzere topçu birliklerini Suriye’ye göndermişti.

Pentagon, mart ayının başında Türkiye’nin YPG’den almak istediği Menbiç’e de ek asker göndermişti. Pentagon Sözcüsü Davis, bu görevin “IŞİD’den başka bir tarafa saldıranları caydırmak için olduğunu” söylemişti.

Kaynak: Washington Post, Al Jazeera

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