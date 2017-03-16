ABD Suriyeli Kürt Peşmergelere Kapıları Kapadı

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından eğitilen Suriyeli Kürt Peşmergeler ile Rakka operasyonunda birlikte çalışma planlarının olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) Bağdat’tan video konferans yöntemi ile bağlanan Albay Dorrian, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Dorrian, "Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından eğitilen ve Suriyeli Kürtlerden oluşan Rojava Peşmergelerini Suriye’nin kuzeyinde başta Rakka olmak üzere yürütülen operasyonlara dahil etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Dorrian, “Şimdilik onları dahil etmek gibi bir planımız yok” cevabını verdi ve şunları söyledi:

"Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Arap Koalisyonu ile çalışıyoruz. Aynı sayfada kalmak ve DEAŞ’ı yenmek üzere başkaları ile de çalışmaya açığız. Minimum olarak operasyonlarımızı diğer aktörlerden ayırmaya çalışıyoruz. Orada koalisyon var. Türkiye’nin muhtemel rolü ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ve kuvvetlerini inşa etmeye devam eden Suriye Demokratik Güçleri ile çalışıyoruz"

"Rejim güçleri, ortaklarımız ile Türkiye arasında hareket ediyor"

ABD’nin Münbiç’te devriye gezen kuvvetlerine de değinen Dorrian, söz konusu Amerikan askerlerinin herhangi bir saldırıya maruz kalmadıklarını ifade etti. Suriye rejimi ve Rus askerlerinin görüş alanlarında olduğunu ve oradaki faaliyetlerini izlediklerini kaydeden Dorrian, "Suriye güçlerinin sayısı ile ilgili net bir kanaatim yok. Ortaklarımız ile Türkiye ve IŞİD’in ön cepheleri arasında hareket etmeye devam ediyorlar" dedi.

Dorrian ayrıca, güçlerin güvenli ayrışması mutabakatı çerçevesinden harekât merkezleri üzerinden Ruslarla iletişime geçtiklerini de söyledi.

"IŞİD’in yabancı savaşçıları ile yerel savaşçıları arasında tansiyon yüksek"

Irak güvenlik güçlerinin Musul’un batısında IŞİD’e karşı ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Dorrian, Musul’un batısında IŞİD’in yabancı savaşçıları ile yerel savaşçıları arasındaki gerilimin birbirini vurmaya kadar vardığını söyledi.

Dorrian, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ebubekir el-Bağdadi bazı yabancı savaşçılara biraz daha fazla yetki vermişti, çünkü bulundukları yerlerden ayrılma şanslarının olmadığını biliyor. Ayrıldıklarından taranıp bulunacaklarını biliyor. Bu da düşman içerisinde bir gerginlik kaynağı olmaya devam ediyor; biz de bunun devam etmesini arzuluyoruz. Çünkü bu tür şeyler devam ettikçe onlar ivme kaybediyorlar. Bazı durumlarda birbirlerine girdiklerini görüyoruz. Örneğin bazı yabancı savaşçı komutanların, Iraklı savaşçıları 'artık savaşmak istemiyorlar' gerekçesi ile öldürdüğünü gördük"

AA muhabirine konuşan bir savunma yetkilisi ise Rojava Peşmergelerinin koalisyon tarafından eğitilmediğini, bu nedenle de bu güçlerle çalışmak konusunda bir planlarının olmadığını kaydetti. Yetkili, “Eğitmediğimiz ve taramadığımız bir güçle çalışıp, çalışmayacağımızı şimdiden söylemek spekülatif olur” dedi.

Kaynak: AA