“ABD, Suriye’deki En Büyük Askerî Üssünü Kuruyor”

»Ana Sayfa»Suriye
25.01.2017 10:19
“ABD, Suriye’deki En Büyük Askerî Üssünü Kuruyor”
ABD, Haseke’nin Til Bêder bölgesinde Suriye’deki en büyük askerî üssünü kuruyor. PKK/PYD’nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus da Til Bêder bölgesinde ABD askerlerinin bulunduğunu söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD, “IŞİD’le mücadele” adı altında Suriye’nin kuzeyinde yer alan Haseke kentinin Til Bêder bölgesinde bir askerî üs daha kuruyor.

Suriye’de daha önce PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) elindeki Kobani, Menbiç, Rımelan, Hol ve Şedadi kentinde üs kuran ABD, bu kez Til Bêder’de şimdiye kadarki en büyük askerî üssünü inşâ ediyor.

“5 Bin Askeri Barındırabilecek Bir Yer”

ABD’nin Til Bêder’de inşâ ettiği üs hakkında açıklamalarda bulunan DSG’den bir yetkili, şunları söyledi:

“Demokratik Suriye Meclisi Başkanı İlhan Ehmed’in ABD’ye ziyâretleri oldu ve ziyâretler çok olumlu geçti. Ziyâretler sonrasında ABD, Til Bêder bölgesinde askerî üs kurmak için çalışmalar yaptı. ABD askerleri köye geldi. Şimdi üs için çalışma yapıyorlar. Til Bêder’de Kuzey Suriye ve Rojava Federasyonu’na bağlı askerî birimin merkezi yer alıyordu. ABD’nin Til Bêder bölgesinde şimdi kuracağı üs Suriye’de en büyük üs olma özelliği taşıyor. Üsse bin civarında ABD askeri gelecek ancak üs 5 bin askeri barındırabilecek bir yer. Çok büyük bir yerdir. Bu askerî üsse ABD uçakları inip kalkabilecek. Üs, Rakka ve Deyrizor operasyonlarında kullanılacak.”

Yetkili, Til Bêder köyünün Haseke’nin merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunduğunu da aktardı.

“ABD Askerleri Til Bêder’de de Bulunuyor”

Demokratik Suriye Güçleri’nin Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus da Til Bêder köyünde ABD askerlerinin var olduğunu doğruladı.

Yunus, “Hepimiz biliyoruz ki ABD askerleri Rojava bölgesinin birçok yerinde yerlerini alıyorlar. ABD askerleri birçok noktada varlar. Til Bêder’de de varlar ve işlerini yapıyorlar.” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’ye yakınlığıyla bilinen BasNews isimli internet sitesi de ABD’nin Til Bêder’de askerî üs inşâ ettiğine dâir bilgiler paylaşmıştı.

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