ABD, Suriye’de Yine Sivilleri Vurdu!

Bugün, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine bağlı savaş uçakları Suriye’nin doğusunda IŞİD’in kontrolündeki Meyadin bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Mepa News’ta yer alan habere göre, yerel kaynaklar, 57 sivilin yaşamını yitirmesine yol açan hava saldırısının bölgede IŞİD’in hapishane olarak kullandığı bir binayı hedef aldığını aktarıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından bölgede düzenlenen hava saldırısı nedeniyle 42 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, bölgeden gelen sivil ölümleri ile ilgili haberlerin araştırılacağını ifade etti.