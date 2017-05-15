ABD Suriye’de Sivil Katliamını Bugün de Sürdürdü!

IŞİD’in kontrolündeki Deeyrozzor ve Rakka’dan Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal’e göç eden Suriyeliler bu sabah erken saatlerde Amerikan hava saldırısının hedefi oldular. Gece yarısı saat 3’te gerçekleşen ve insanları uykuda yakalayan bombardımandan ötürü can kaybı yüksek oldu.

Suriye’nin Irak sınırında bulunan IŞİD kontrolü altındaki Ebu Kemal kasabasına yönelik bu saldırı, dün Rakka’yı hedef alan saldırının ardından geldi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince Rakka’ya yönelik dünkü saldırıda da 12 kadın can vermişti.

Centcom’dan yapılan açıklamada Rakka yakınlarında 9 ve Ebu Kemal’e yönelik 2 saldırıda pek çok IŞİD hedefinin imha edildiği açıklandı.

Kaynak: Middleeasteye, Haksöz-Haber