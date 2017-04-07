ABD Suriye’de Esed Rejimine Ait Hava Üssünü Vurdu

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) gazetecilere açıklama yapan Albay Jeff Davis, “Başkan’ın (Donald Trump) talimatıyla ABD kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bir üssü yerel saatle 4.45, ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 8.45’te seyir füzeleri ile vurdu.” açıklamasını yaptı.

AA’da yer alan habere göre, saldırının Humus vilayetinin sınırları içinde bulunan Şayrat Hava Üssü’ne yönelik yapıldığını ifade eden Davis, fırlatılan Tomahawk Land füzelerinin Doğu Akdeniz’de konuşlu USS Porter ve USS Ross Destroyerlerinden fırlatıldığını ifade etti.

“ABD, Kimyasal Saldırılara Tahammül Etmeyecek”

ABD’nin hava saldırısının Esed rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak yapıldığını ifade eden Davis, “ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecektir.” dedi.

Davis, “Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu.” şeklinde konuştu.

Sivil kayıplarını önlemek için mümkün mertebede can kaybının olmamasına dikkat ettiklerini ifade eden Davis, üssün 2013’ten önce Esed rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığını ve ABD’nin radar izlerinin Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirmek üzere bu hava üssünden havalandığını tespit ettiğini ifade etti.

“Rusya’yı Bilgilendirdik”

Saldırıyı, “Esed’in dehşet verici saldırısıyla orantılı” olarak tanımlayan Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rusya askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Rusya askerlerinin saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Davis, hava üssünün binasını değil, sadece üssünü işleyemez hâle getirecek unsurları vurduklarını ifade etti.

“Yaptıklarımız İkinci Bir Talimata Kadar Bununla Sınırlı Olacak”

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi ise vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşündüklerini belirterek, “Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak.” dedi.