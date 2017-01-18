ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor!

»Ana Sayfa»Suriye
18.01.2017 11:41
ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor!
Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’ni hedef almayı sürdüren ABD, son olarak Ebu İbrahim Tunusi’yi hedef aldı.

ABD, Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’nin komutanlarını hedef almayı sürdürüyor.

(Tıklayın: Şeyh Muhaysini’den Şam’ın Fethi Cephesi’ne Destek Çağrısı)

Küresel Analiz’de yer alan habere göre, son olarak, İdlib’in Akrabat bölgesinde Şam’ın Fethi Cephesi komutanı Ebu İbrahim Tunusi hedef alındı.

ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Ebu İbrahim Tunusi hayatını kaybetti.

Ayrıca, bir kadının kolu koptu ve biri Ebu İbrahim Tunusi’nin oğlu, iki çocuk da yaralandı.

Akrabat, Atme ile Bab el-Hava arasındaki bir mevkide, Türkiye sınırında bulunuyor.

ebu_ibrahim_tunusi_suikasti-(1).jpg

ebu_ibrahim_tunusi_suikasti-(2).jpg

ebu_ibrahim_tunusi_suikasti_yarali_cocuk.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ahraru’ş-Şam: Sessizliğimiz Hazırlığımızdır (Video)17 Ocak 2017 Salı 10:19
  • "Astana'ya Gidecek Heyeti, Tüm Suriye Muhalefeti Destekliyor"16 Ocak 2017 Pazartesi 21:19
  • Astana’da Muhalifleri Muhammed Alluş Temsil Edecek16 Ocak 2017 Pazartesi 15:32
  • Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!16 Ocak 2017 Pazartesi 11:41
  • Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!16 Ocak 2017 Pazartesi 00:35
  • Rejim Güçleri Barada Vadisi'nde Sivilleri Vurdu: 12 Ölü, 20 Yaralı15 Ocak 2017 Pazar 23:49
  • El Bab'da ÖSO Alanına Bombalı Saldırı: 12 Ölü, 30 Yaralı15 Ocak 2017 Pazar 23:16
  • İdlib’deki Saldırıdan Üç Saat Sonra Enkazdan Kurtarıldı! (Video)14 Ocak 2017 Cumartesi 22:42
  • Şeyh Muhaysini’den Şam’ın Fethi Cephesi’ne Destek Çağrısı14 Ocak 2017 Cumartesi 21:46
  • Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti!14 Ocak 2017 Cumartesi 12:05
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim