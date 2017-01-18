ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor!

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’ni hedef almayı sürdüren ABD, son olarak Ebu İbrahim Tunusi’yi hedef aldı.

ABD, Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’nin komutanlarını hedef almayı sürdürüyor. (Tıklayın: Şeyh Muhaysini’den Şam’ın Fethi Cephesi’ne Destek Çağrısı ) Küresel Analiz’de yer alan habere göre, son olarak, İdlib’in Akrabat bölgesinde Şam’ın Fethi Cephesi komutanı Ebu İbrahim Tunusi hedef alındı. ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Ebu İbrahim Tunusi hayatını kaybetti. Ayrıca, bir kadının kolu koptu ve biri Ebu İbrahim Tunusi’nin oğlu, iki çocuk da yaralandı. Akrabat, Atme ile Bab el-Hava arasındaki bir mevkide, Türkiye sınırında bulunuyor.