ABD Suriye’de 5 Bin 265 Adet Uranyum Mühimmatı kullanmış

»Ana Sayfa»Dünya
14.02.2017 23:19
ABD Suriye’de 5 Bin 265 Adet Uranyum Mühimmatı kullanmış
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’de 15-22 Kasım 2015 tarihlerinde 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat kullandığını doğruluyor.

ABD’nin 2015 yılı kasım ayında Suriye’de hava saldırılarında seyreltilmiş uranyum içeren binlerce merminin kullandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcülerinden Binbaşı Josh Jacquez, 16-22 kasım 2015 tarihleri arasında IŞİD’e ait yakıt tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren Zırh Delici Yangın Mermisi'nin kullanıldığını söyledi.

Mermilerde beşte bir oranında uranyum kullanıldığını ifade eden Binbaşı Jacquez “16 kasım 2015’te dört adet A-10 uçağı toplam bin 490 adet 30 mm uranyum içerikli mermi ile birlikte bomba ve füze kullanarak 46 düşman aracını yok etti.” dedi.

Sözcü 22 Kasım tarihinde ise yine dört adet A-10 uçağının 3 bin 775 adet uranyum içerikli mermi, bomba ve füze kullanarak 293 IŞİD aracını yok ettiği bilgisini paylaştı.

Söz konusu mühimmatın Haseke ve Deyr ez-Zor yakınlarında kullanıldığını kaydeden Binbaşı Jacquez beşte bir karışımı “savaş karışımı” olarak nitelerken seçilen hedeflerin ve bu hedeflere karşı kullanılan silahların Silahlı Çatışma Kuralları'na uygun olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

ABD’nin 2003’te Irak’ın işgalinden beri ilk kez uranyum içerikli mühimmat kullandığı belirtilirken söz konusu mermilerin, ABD uçaklarının IŞİD petrol tankerlerini hedef alırken tankerleri delmek ve tankerlerde yangın çıkarmak amacıyla kullandığı belirtildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon yetkilileri daha önce bu mühimmatın Suriye ve Irak’taki operasyonlarda kullanılmayacağını açıklamıştı

AA

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