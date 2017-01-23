ABD Suriye’de 4. Askeri Üssünü İnşa Etti

​​​​​​​ABD, Türkiye'ye yakın kesimde Dırbesiye-Haseki arasında dördüncü askeri üssü inşa etti. Üsse 800 ABD komandosunun konuşlandığı ileri sürüldü.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; PYD'nin Münbiç'te denetim sağlaması ve IŞİD'in El Bab'dan çıkarılması harekatına hava desteği vermemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken ABD, iki ülke arasında gerilimi arttıracak yeni bir adım attı.

Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesut Barzani'ye yakın yayın yapan BasNews internet sitesi, ABD'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesi karşısında yer alan Kuzey Suriye'deki Dırbesiye ilçesi ile Haseki ilçeleri arasında yeni ve kapsamlı bir askeri üs kurduğunu duyurdu. Haberde, yeni ABD üssünün Haseki’nin kuzey batısında Dirbesi- Haseki yolu üzerindeki Tibeyder köyünde kurulduğu belirtildi.

Askeri üsse 800 Amerikan komandosunun yerleştirildiği, bu kapsamda PYD/PKK'nın paravan örgütü DSG militanlarının bir kısmını bölgeden çektiği ifade edildi. Kaynağın aktardığına göre, kurulan ABD askeri üssünün, Rakka ve Deyrezor operasyonuna katılan DSG militanlarına destek verme amacı taşıyor.

Kuzey Suriye'deki yeni üssün, Adana'daki İncirlik üssünün tartışmaya açılması ve kapatılmasına yönelik tepkilerin çoğalması sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. ABD’nin Kuzey Suriye'de petrol bölgesi Rimelan, Eyn İsa ve Kobane’nin Sibat bölgelerinde de askeri üsleri bulunuyor. Sibat köyü ve Rimelan’daki üsler daha çok hava üsleri olarak kullanılıyor.