ABD, Son Bir Haftada 400’den Fazla Sivili Katletti
Yeni Şafak gazetesinde “Çocukları Öldürme Talimatı” manşetiyle verilen haber:
ABD Başkanı Trump’tan ‘onaysız vur’ izni alan Pentagon, Irak ve Suriye’de son bir haftada 400’den fazla sivili katletti. İki ülkede asker sayısını artırma kararı alan Trump yönetimi, insansız hava araçları ve bombalı saldırılara yönelik kısıtlamaları da kaldırdı. Esed rejimi, Rusya ve DEAŞ saldırılarından sağ çıkan Müslümanlar, ABD saldırılarında can veriyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) başkanın onayına gerek kalmaksızın Yemen'de teröre karşı operasyon düzenleme yetkisi vermesinin ardından Irak ve Suriye'de de sivil katliam ve altyapı imha kampanyası başladı. İki ülkede asker sayısını artırma kararı alan Trump yönetimi, insansız hava araçları, bombalı saldırılara yönelik kısıtlamaları da kaldırdı. Trump'ın Pentagon'a verdiği yetkiyle sınırsız öldürme özgürlüğü kazanan ABD ordusu, Irak ve Suriye'de sivil katliam başlattı.
BODRUM KATI BOMBALANDI
ABD öncülüğündeki güçlerin 40 sivili öldürdüğü Suriye'nin Rakka kentindeki okul enkazında kurtarma çalışmaları sürerken Irak'ın Musul kentinin batısında 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 200'den fazla sivil vuruldu. Musul'un El Cedide Mahallesi'ne bir evin bodrum katında saklanan 130 kişinin hayatını kaybettiği, aynı mahallede 2 evin hedef alınması sonucu da 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD kaynakları, Musul'un batısının DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında karadan ve havadan yürütülen operasyonlarda sivillerin yanlışlıkla hedef alındığını savundu.
OKUL ENKAZA DÖNDÜ
Esed rejimi ve Rusya'nın bombalarından sağ çıkan Müslüman Suriyeliler, ABD saldırısında can veriyor. Irak'ta DEAŞ'ı, Suriye'de Esed rejimini aratmayan ABD öncülüğündeki güçler, Suriye'nin Rakka kentinin 30 km batısında Mansura beldesinde 50 ailenin sığındığı bir okula pazartesi gecesi düzenlediği saldırıda 40'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, saldırıya hedef olan 50 civarında ailenin Hama, Humus ve Rakka'dan göç ettiğini bildirirken, bölgenin DEAŞ'ın kontrolünde olduğunu ancak okul binası çevresinde hiçbir DEAŞ unsuru bulunmadığını da belirtti.
TABKA'DA 40 KURBAN
Yerel kaynaklar ABD'nin aynı saatlerde düzenlediğini bildirdikleri bir diğer saldırıda, Rakka'nın batısındaki Tabka ilçesinin hedef alındığını, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 40 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden kaynaklar ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.
MİLİTAN DEĞİL SİVİLLER
15 Mart Çarşamba gecesi, Suriye'nin Rakka kenti yakınındaki el-Mataba köyüne yönelik ABD hava saldırısında, en az 23 sivil hayatını kaybetti. 6'sı çocuk dört kadının da aralarında bulunduğu kurbanların çoğu aynı aileden oluşuyor.
CIA'e İHA ile suikast izni
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'li bazı yetkililere dayandırdığı haberinde Donald Trump'ın göreve geldikten hemen sonra eski Başkan Barack Obama'nın CIA'in paramiliter faaliyetlerine getirdiği sınırlamaları kaldırdığını ve teşkilatın başta Suriye olmak üzere yabancı ülkelerde İHA'larla saldırı düzenleme yetkisi verdiğini yazdı. Gazeteye göre, CIA verilen yetkiyi ilk kez şubat ayında Suriye'de El Kaide liderlerinden Ebu Hani el-Mısri'yi hedef alarak kullanıp öldürdü. Haberde, söz konusu yetkinin Suriye'nin yanı sıra Yemen, Somali, Afganistan ve diğer birçok ülkede uygulanmasının beklendiği de ifade edildi.
Kaynak: Yeni Şafak
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