ABD Senatosu Cumhuriyetçilerin İkinci Sağlık Tasarısını da Reddetti

ABD Senatosunda dün başlayan sağlık reformu görüşmeleri çerçevesinde Cumhuriyetçiler tarafından oylamaya sunulan ikinci yasa tasarısı, 45'e karşı 55 oyla reddedildi.

Eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sigortası yasasının derhal iptal edecek yasa tasarısı, Kongre'ye alternatif sağlık sigortasını yasalaştırabilmesi için 2019'a kadar süre verilmesini öngörüyordu.

Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, beş Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" dedi. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yapılan ön oylamada red oyu kullanması nedeniyle sosyal medyadan hedef aldığı Alaska Senatörü Lisa Murkowski de vardı.

32 milyon Amerikalının sigortasız kalmasına yol açacaktı

Tasarının başarısız olmasında, ABD Kongresi Bütçe Ofisinin yasalaşması halinde 2026 itibarıyla 32 milyon Amerikalının daha sigortasız kalmasına yol açabileceğine yönelik değerlendirmesinin etkili olduğu belirtildi.

İlk iki girişiminde başarısız olan Cumhuriyetçilerin hafta boyunca şimdiye kadar hazırlanan farklı sağlık sigortası tasarılarını, bazı değişiklikler yaparak Senato'dan geçirmeye çalışması bekleniyor.

AA