ABD Savaş Gemilerinin Rotasını Kore’den Avustralya’ya Çevirdi!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore’yi nükleer silahlanmadan vazgeçirme çabalarının devam edeceğini söyledi.
Asya turu kapsamında Japonya’yı ziyaret eden Pence, Yokosuka Limanı’nda bulunan Nimitz sınıfı Ronald Reagan uçak gemisinde Amerikalı askerlere hitap etti.
“Kore Yarımadası nükleer silahlardan arınana kadar durmayacağız, pes etmeyeceğiz.” diyen Pence, “Kararlılığımıza ve hazırlık durumumuza meydan okuyanlar, her türlü saldırıyı kahredici şekilde bertaraf edip konvansiyonel ya da nükleer silah kullanımına da etkili bir Amerikan cevabı vereceğimizi bilmeliler.” dedi.
Pence, ayrıca, Pyongyang ile ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu tekrarladı.
Savaş Gemileri Rota Değiştirdi
Ancak Kore açıklarına gönderildiği bildirilen Amerikan donanmasına bağlı savaş gemilerinin rota değiştirerek Avustralya’ya yöneldiği açıklaması zihinleri karıştırdı.
Zira Washington yönetimi daha önce Carl Vinson ve diğer savaş gemilerinin Kore açıklarına gönderildiğini duyurmuştu.
Kuzey Kore’den Bir Gözdağı Daha
Öte yandan her hafta bir füze denemesi yapacağını açıklayan Kuzey Kore, devlet televizyonunda yayımlanan bir video ile ABD’ye gözdağı verdi.
Devlet Başkanı Kim Jong Un’un da izlediği görüntülerde Kuzey Kore’den ateşlenen bir füze, Pasifik’i geçerek ABD’yi vuruyor.
Video, Amerikan bayrağının yanması görüntüsü ile son buluyor.
Kaynak: Euro News
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