ABD, Şam’ın Fethi Cephesi’nin Bir Komutanını Daha Şehid Etti!

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’ni hedef almayı sürdüren ABD, son olarak Ebu Mus’ab el-Cezâyirî’yi hedef aldı.

ABD, Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’nin komutanlarını hedef almayı sürdürüyor. (Tıklayın: Şeyh Muhaysini’den Şam’ın Fethi Cephesi’ne Destek Çağrısı ) Küresel Analiz’de yer alan habere göre, İdlib’in Akrabat bölgesinde Şam’ın Fethi Cephesi komutanlarından Ebu Mus’ab el-Cezâyirî, ABD’ye ait insansız hava araçları tarafından hedef alındı. Saldırıda el-Cezâyirî ve o sırada onun yanında bulunan bir kişi şehid oldu. Akrabat, Atme ile Bab el-Hava arasındaki bir mevkide, Türkiye sınırında bulunuyor ABD’ye ait insansız hava araçları daha önce yine aynı bölgede Şam’ın Fethi Cephesi komutanlarından Ebu İbrahim el-Tûnusî’yi hedef almış, saldırıda komutan şehid olmuştu. (Tıklayın: ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor! )