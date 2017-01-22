ABD, Şam’ın Fethi Cephesi’nin Bir Komutanını Daha Şehid Etti!
ABD, Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’nin komutanlarını hedef almayı sürdürüyor.
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Küresel Analiz’de yer alan habere göre, İdlib’in Akrabat bölgesinde Şam’ın Fethi Cephesi komutanlarından Ebu Mus’ab el-Cezâyirî, ABD’ye ait insansız hava araçları tarafından hedef alındı.
Saldırıda el-Cezâyirî ve o sırada onun yanında bulunan bir kişi şehid oldu.
Akrabat, Atme ile Bab el-Hava arasındaki bir mevkide, Türkiye sınırında bulunuyor
ABD’ye ait insansız hava araçları daha önce yine aynı bölgede Şam’ın Fethi Cephesi komutanlarından Ebu İbrahim el-Tûnusî’yi hedef almış, saldırıda komutan şehid olmuştu.
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