ABD, Şam’ın Fethi Cephesi’nin Bir Komutanını Daha Şehid Etti!

»Ana Sayfa»Suriye
22.01.2017 18:42
ABD, Şam’ın Fethi Cephesi’nin Bir Komutanını Daha Şehid Etti!
Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’ni hedef almayı sürdüren ABD, son olarak Ebu Mus’ab el-Cezâyirî’yi hedef aldı.

ABD, Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’nin komutanlarını hedef almayı sürdürüyor.

(Tıklayın: Şeyh Muhaysini’den Şam’ın Fethi Cephesi’ne Destek Çağrısı)

Küresel Analiz’de yer alan habere göre, İdlib’in Akrabat bölgesinde Şam’ın Fethi Cephesi komutanlarından Ebu Mus’ab el-Cezâyirî, ABD’ye ait insansız hava araçları tarafından hedef alındı.

Saldırıda el-Cezâyirî ve o sırada onun yanında bulunan bir kişi şehid oldu.

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Akrabat, Atme ile Bab el-Hava arasındaki bir mevkide, Türkiye sınırında bulunuyor

ABD’ye ait insansız hava araçları daha önce yine aynı bölgede Şam’ın Fethi Cephesi komutanlarından Ebu İbrahim el-Tûnusî’yi hedef almış, saldırıda komutan şehid olmuştu.

(Tıklayın: ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor!)

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