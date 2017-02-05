ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin Bir Komutanını Şehid Etti!

»Ana Sayfa»Suriye
05.02.2017 00:32
ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin Bir Komutanını Şehid Etti!
Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçileri hedef almayı sürdüren ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin komutanlarından Ali Tarık’ı şehid etti.

ABD, Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden direnişçileri hedef almaya devam ediyor.

Islâh Haber’in aktardığına göre, ABD’ye ait bir insansız hava aracı Kuzey İdlib’de, Bab el-Hava’nın yakınlarında Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin komutanlarından Ali Tarık’ın arabasına saldırdı. Söz konusu saldırıda Ali Tarık, şehid oldu.

ABD, geçtiğimiz günlerde de toplantı hâlindeki Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne mensup direnişçileri hedef almıştı. Saldırılarda, ilk belirlemelere göre, 12 direnişçinin şehid olduğu bildirilmişti.

(Tıklayın: ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne Saldırdı: 12 Şehid!)

Son zamanlarda Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçileri hedef alarak gündeme gelen ABD, bundan önce de Şam’ın Fethi Cephesi’ne mensup direnişçileri havadan insansız hava araçlarıyla, karadan da kimliği belirsiz kişilerle şehid ediyordu.

(Tıklayın: ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!)

(Tıklayın: ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor!)

(Tıklayın: ABD, Şam’ın Fethi Cephesi’nin Bir Komutanını Daha Şehid Etti!)

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