ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne Saldırdı: 12 Şehid!

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçileri hedef almayı sürdüren ABD, bu kez de Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ni hedef aldı! Saldırıda en 12 direnişçinin şehid olduğu bildirildi.

ABD, Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden direnişçileri hedef almayı sürdürüyor. Islâh Haber’in aktardığına göre, ABD uçakları, son olarak, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne mensup direnişçileri bombaladı. Saldırılarda, ilk belirlemelere göre, en az 12 direnişçi şehid oldu.