ABD, Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanları Antalya’da Toplandı

ABD, Rusya ve Türkiye Genelkurmay başkanları, Antalya’da bir araya geldi. Toplantının gündemi Suriye ve Irak'taki son gelişmeler.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya’da üçlü bir toplantıda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir."

Böylece, 2011’de başlayan Suriye’deki krizin başından bu yana üç ülkenin Genelkurmay Başkanları ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Üç ülke arasında, Suriye’de ilk kez 1 Mart günü Suriye’de cephe hattı oluştu. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile ABD destekli YPG, Menbic’de cephe hattı oluşturdu. İki grup arasında çatışmalar çıktı.

Ankara’dan, PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin bölgeden geri çekilmesi için ‘hedef Menbic’ açıklamaları geldi. Ardından bu cephe hattından YPG çekildi ve Rusya destekli Suriye rejimi ordusu cephe hattına yerleşti. Böylece rejim, adeta YPG ile ÖSO arasında bir tampon bölge yaratmış oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Menbic ve çevresinin rejimin kontrolünde olacağını, YPG/PYD ile anlaşıldığını duyurdu.

ABD’nin desteklediği YPG öncülüğündeki Menbic Askeri Konseyi de Menbic ve çevresinin “ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Konsey’in kontrolünde olduğu” açıklaması geldi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Jeff Davis “Herkesin IŞİD'e odaklanması için Menbic'in içine ve batısına belirli bir kuvvet konuşlandırdık” dedi. Özellikle hangi kuvvetlere yönelik kaygı taşıdıklarını açıkça ifade etmekten kaçındı ve “Menbic'in halen kurtarılmadığını savunanlara karşı” şehirde bir güç gösterisi yaptıklarını söylemekle yetindi.

Pentagon, YPG ve ÖSO arasında çatışmaların büyümesi ihtimalini ortadan kaldırdığı için rejimin cephe hattına yerleşmesinden memnun. Ancak PYD ile Rusya arasındaki anlaşmaya taraf olmadığını ve bölgedeki ABD askerlerinin sayısının arttığını açıklayarak “Menbic’de biz de varız” mesajı veriyor.

Rakka operasyonu planı

Üç ülkenin desteklediği grupların, Rakka operasyonu için kritik olan bölgedeki varlığı ve çatışma riski, üç Genelkurmay Başkanı’nı bir araya getirdi.

Rakka operasyonu için Trump’ın nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi. Ancak Pentagon, YPG’nin başlattığı Rakka’yı kuşatma operasyonuna devam etmekten ve Rakka için de YPG ile devam etmekten yana.

Bunun için de en kısa yol Menbic ve Kobani üzerinden Rakka’ya yürünmesi. Washington bu sebeple Menbic’deki varlığını güçlendiriyor.

Rusya ise desteklediği rejim ordusunu batıdan Menbic’e birleştirerek PYD kontrolündeki iki bölge arasında adeta bir köprü oluşturdu. İki bölge arasında sevkiyat sağlanmasına izin vererek PYD ile yoğun işbirliği yürütüyor.

Ankara, iki ülkenin de YPG’ye verdiği bu destekten rahatsız.

ABD Başkanı Trump’ın Pentagon’dan istediği plan Beyaz Saray’a sunuldu. Washington Post’a sızan bilgilere göre sahadaki ABD askerinin varlığını ve YPG’ye verilen eğitim ve silah desteğini artırmayı hedefleyen planda, İncirlik Üssü’nden kalkan jetlerin de yoğun hava desteği vermesi öngörülüyor.

Ankara ise Rakka operasyonunda YPG’nin kullanılmasını istemiyor. Yerel Arap güçlerle birlikte Barzani’ye bağlı Suriye peşmergesinin kullanılmasından yana.

Pentagon için, Peşmerge’nin de operasyonda kullanılması masada. Ancak İncirlik dışında Türkiye’nin vereceği destek henüz netleşmedi.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Şubat sonunda “Rakka, ABD ile ortak çalışacağımız ilk işbirliği alanı olabilir” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ÖSO’nun 28 Şubat’ta El Bâb operasyonunu tamamlamasının ardından “Rusya’yla, Amerika’yla mutabık kalmamız halinde gerek Menbic gerekse Rakka’ya yönelik de atılacak olan adımlar var. Bunları tabii biz yakın bir ülke olarak Rusya’yla görüşmemiz, öbür tarafta stratejik bir müttefik olarak Amerika’yla koalisyon güçleriyle yapacağımız dayanışma, bunların hepsi bu süreç içerisinde önem arz ediyor. Bunları da tabii birliktelik içerisinde yürütmek de bizim önemli bir hedefimiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Al Jazeera