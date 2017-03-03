ABD, Rusya, İran ve Esed’in Suriye’deki Konuşlanma Biçimleri

ABD, Rusya, İran ve Esed Suriye’de konuşlanma biçimleri hiç tereddütsüz şu üç temel hedefi önceliyor: Esed rejiminin bekası, PKK’nın saha hâkimiyetinin genişletilmesi, Türkiye ve İslami direnişin alandan tamamen silinmesi.

Kenan Alpay’ın yorumu:

En az Amerika ve Rusya kadar İran ve Esed rejimi de PKK-YPG üzerinden Türkiye’yi bölgede bloke hatta tecrit edip pasifize etmek üzere işletiyorlar askeri stratejilerini. Suriye’de adı geçen devletlerin konuşlanma biçimleri hiç tereddütsüz şu üç temel hedefi önceliyor: Esed rejiminin bekası, PKK’nın saha hâkimiyetinin genişletilmesi, Türkiye ve İslami direnişin alandan tamamen silinmesi.

Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın El Bab’tan sonraki hedefinin Münbiç olduğunu yineledi ve “YPG orayı terk etsin, Münbiç Araplarındır” dedi. Rakka için de benzer cümleler kurdu. Zaten bu beyanlar verilirken Münbiç’e yönelik askeri harekât hazırlıkları giderek hızlanıyor ve TSK-ÖSO kuşatma için kritik mevzilere doğru ilerlemeler kaydediyordu. Amerika ve Rusya’nın eş zamanlı ve paralel bir biçimde devreye koydukları taktik hamleler ise her iki devletin de Türkiye açısından hiç ama hiç güvenilmez çirkin karakterlerini bir kez daha gözler önüne seriyordu.

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