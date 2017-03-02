ABD Rus Uçakları Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu dedi, Rusya Yalanladı

ABD, Rusya'ya ait savaş uçaklarının El Bab bölgesinde PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ni vurduğunu açkıladı. Rusya iddiayı yalanladı.

ABD, Rusya'ya ait savaş uçaklarının El Bab bölgesinde PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ni vurduğunu açkıladı.

IŞİD karşıtı koalisyon yetkilisi ABD'li Korgeneral Stephen Townsend, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği YPG'yi yanlışlıkla bombaladığını bildirdi.

Bombalanan köylerin, El Bab'a 15 ila 20 kilometre arası mesafede bulunduğu açıklandı.

Bölgede, olay yerlerinden 4-5 kilometre mesafede Amerikan askerlerinin de bulunduğu ve ABD ordusunun bu konuyu görüşmek üzere Rus mevkidaşlarını acil hattan aradıkları bildirildi.

Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada Moskova'nın uyarılar üzerine Münbiç yakınlarındaki bölgeyi bombalamayı durdurduğunu belirtti:

"Çakışmayı önleme kanallarımızdan kısa sürede görüşme sağlanınca Moskova, bombalamayı durdurdu."

Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.

Rusya'dan YPG açıklaması: Biz yapmadık!

Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği YPG'yi yanlışlıkla bombaladığı iddiası, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından yalanlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Townsend'in açıklamasını yalanlayarak, Rusya ya da Suriye uçaklarının böyle bir eylemde bulunmadığını açıkladı.

Haber 7