ABD Rus Uçakları Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu dedi, Rusya Yalanladı
ABD, Rusya'ya ait savaş uçaklarının El Bab bölgesinde PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ni vurduğunu açkıladı.
IŞİD karşıtı koalisyon yetkilisi ABD'li Korgeneral Stephen Townsend, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği YPG'yi yanlışlıkla bombaladığını bildirdi.
Bombalanan köylerin, El Bab'a 15 ila 20 kilometre arası mesafede bulunduğu açıklandı.
Bölgede, olay yerlerinden 4-5 kilometre mesafede Amerikan askerlerinin de bulunduğu ve ABD ordusunun bu konuyu görüşmek üzere Rus mevkidaşlarını acil hattan aradıkları bildirildi.
Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada Moskova'nın uyarılar üzerine Münbiç yakınlarındaki bölgeyi bombalamayı durdurduğunu belirtti:
"Çakışmayı önleme kanallarımızdan kısa sürede görüşme sağlanınca Moskova, bombalamayı durdurdu."
Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.
Rusya'dan YPG açıklaması: Biz yapmadık!
Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği YPG'yi yanlışlıkla bombaladığı iddiası, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından yalanlandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Townsend'in açıklamasını yalanlayarak, Rusya ya da Suriye uçaklarının böyle bir eylemde bulunmadığını açıkladı.
Haber 7
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ABD Rus Uçakları Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu dedi, Rusya Yalanladı
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- Arab Birliği: 'İsrail'in Kudüs Kararı Tehlikeli Bir Gelişme'
- ÖSO, Bab'da İki Köyü PYD/PKK'dan Kurtardı
- AP'den İngiltere'ye 'Serbest Dolaşım Hakkı' Uyarısı
- Rusya'dan Cenevre'ye Astana Şartı
- ‘İslami Hareket Davası Kararlarına İmza Atanlar FETÖ'den Tutuklandı'
- Üniversitesine 22 Yıl Sonra Başörtüsüyle Girdi
- Dünden Bugüne İbnu’l-Alkami ve Torunları
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi Sünnet
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı
- Yargıtay Davutoğlu’na Hakaret İddiasıyla Açılan Davayı Reddetti!
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi Sünnet
- PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
- “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbelerle Hesaplaşma Tecrübemiz”
- Üniversitesine 22 Yıl Sonra Başörtüsüyle Girdi
- “Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”
- ABD İşgal Gücü CENTCOM'dan YPG/PKK Propagandası
- HDP’li Leyla Zana Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
- Yörük Çocuklarının Zorlu Okul Yolculuğu
- Sanayideki Usta ve Çıraklar Kur’ân Okumayı Öğreniyor
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim