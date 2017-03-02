ABD Rus Uçakları Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu dedi, Rusya Yalanladı

»Ana Sayfa»Suriye
02.03.2017 03:12
ABD Rus Uçakları Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu dedi, Rusya Yalanladı
ABD, Rusya'ya ait savaş uçaklarının El Bab bölgesinde PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ni vurduğunu açkıladı. Rusya iddiayı yalanladı.

ABD, Rusya'ya ait savaş uçaklarının El Bab bölgesinde PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ni vurduğunu açkıladı.

IŞİD karşıtı koalisyon yetkilisi ABD'li Korgeneral Stephen Townsend, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği YPG'yi yanlışlıkla bombaladığını bildirdi.

Bombalanan köylerin, El Bab'a 15 ila 20 kilometre arası mesafede bulunduğu açıklandı.

Bölgede, olay yerlerinden 4-5 kilometre mesafede Amerikan askerlerinin de bulunduğu ve ABD ordusunun bu konuyu görüşmek üzere Rus mevkidaşlarını acil hattan aradıkları bildirildi.

Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada Moskova'nın uyarılar üzerine Münbiç yakınlarındaki bölgeyi bombalamayı durdurduğunu belirtti:

"Çakışmayı önleme kanallarımızdan kısa sürede görüşme sağlanınca Moskova, bombalamayı durdurdu."

Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.

Rusya'dan YPG açıklaması: Biz yapmadık!

Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği YPG'yi yanlışlıkla bombaladığı iddiası, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından yalanlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Townsend'in açıklamasını yalanlayarak, Rusya ya da Suriye uçaklarının böyle bir eylemde bulunmadığını açıkladı.

Haber 7

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esed Rejimine Yaptırıma Yine Rusya ve Çin'den Veto28 Şubat 2017 Salı 20:16
  • Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Lazkiye’de 3 Kişiyi Katletti!28 Şubat 2017 Salı 19:11
  • PYD/PKK Kantonları Arasında Rejim Köprüsü28 Şubat 2017 Salı 18:04
  • Esed-IŞİD İşbirliğinin Kanıtları Mistura'ya Sunuldu28 Şubat 2017 Salı 12:30
  • Esed Rejimi, IŞİD’i Fırat Kalkanı’ndan Koruyacak!28 Şubat 2017 Salı 12:25
  • Menbiç’te PKK/PYD İçin ABD Kampı Kuruldu!28 Şubat 2017 Salı 09:05
  • 'Rusya, Suriye'de Muhalifleri Kontrolüne Almak İstiyor'28 Şubat 2017 Salı 08:49
  • Ebu Muhammed El Cevlani’den Humus Saldırısı Hakkında Açıklama28 Şubat 2017 Salı 08:32
  • El Bab Sonrası Suriye Senaryoları27 Şubat 2017 Pazartesi 22:14
  • Suriye’de Ateşkes: İdlib’de 13 Sivil Daha Katledildi!27 Şubat 2017 Pazartesi 13:27
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim