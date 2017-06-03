ABD Rus Sınırına Nükleer Silah Taşıyabilen Uçak Gönderiyor

ABD Rusya sınırında gerçekleşen NATO tatbikatına katılmak için nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarını gönderdi.

CNN, ABD Hava Kuvvetleri’nin Rusya sınır bölgesinde yapılan NATO tatbikatına katılmak için nükleer silah taşıyabilen birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Avrupa’ya aktardığını açıkladı.

NATO ülkeleri de katılacak

Haberde, bombardıman uçaklarının ve 800 askeri personelin, ‘Avrupa’da haziranda NATO müttefiklerinin katılımıyla yapılacak tatbikata destek vermek üzere’ İngiltere’deki bir hava üssüne yerleştirilecekleri belirtildi.

CNN, tatbikatların Baltık Denizinde (Baltops-2017), Arktik bölgede ve (yakında Letonya’da başlayacak olan) Rusya sınır bölgelerinde (ABD’ye müttefik) birkaç NATO ülkesinin katılımıyla yapılacağını aktardı.

Kaynak: Yeni Şafak