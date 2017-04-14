ABD Referandum Sürecini “Endişeyle” Takip Ediyormuş!

»Ana Sayfa»Dünya
14.04.2017 09:34
ABD Referandum Sürecini “Endişeyle” Takip Ediyormuş!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki referandum sürecini yakından takip ettiklerini belirttiği açıklamada, 'endişeliyiz' dedi.

Avrupa'nın Türkiye'deki referandum sürecine yönelik barbarca tavrı tartışılırken, tarihi oylamaya iki gün kala küstahça sayılabilecek bir tavır da ABD'den geldi.

Halkın vereceği oya saygısı olmadığı anlaşılan ABD'nin, "demokrasinin kalitesinden" söz etmesi dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye demokrasisinin kalitesinden endişeli olduklarını söyledi.

Toner, ABD’nin Türkiye’deki referandum sürecini yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.

 

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