ABD Rakka’da 28 Sivili Daha Katletti!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Suriye’de IŞİD’in kontrolündeki Rakka kentine yoğun hava saldırısı düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, saldırılarda çoğu kadın 28 sivil hayatını kaybederken, onlarcası da yaralandı.

484 Sivili “Yanlışlıkla” Öldürdüğünü Kabul Etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) yayımladığı nisan ayına ilişkin raporda, koalisyon güçlerinin, göreve başladığı Ağustos 2014’ten nisan ayına kadar 484 sivilin “yanlışlıkla” ölümüne neden olduğu bildirilmişti.

3 Bin Sivilin Hayatını Kaybettiği Belirtiliyor

Yerel kaynaklar ve koalisyon güçlerinin hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü ise Irak ve Suriye’de 3 binden fazla sivilin koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybettiğini söylüyor.