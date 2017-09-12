ABD Rakka’da 11 Sivili Daha Katletti!

IŞİD ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD karşıtı “Rakka Sessizce Katlediliyor” adlı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, bu sabah saatlerinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından Suriye’nin Rakka kentinde bulunan IŞİD’in kontrolündeki bir mahallede düzenlenen saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, 24 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rakka’da kapana kısılan 20 binden fazla sivilin tahliyesi için ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sürdürdüğü bombardımana ara verilmesi için çağrı yapmıştı.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu da 7 Eylül’de yayımladığı raporda, koalisyon güçlerince sivillere yönelik düzenlenen hava saldırılarından büyük endişe duyulduğunu belirtmişti. Raporda, PKK/PYD’nin öncülüğündeki Demokratik Suriyeli Güçleri’nin (DSG) Rakka’da “ciddi sayıda” sivili katlettiği ve yaraladığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA