ABD Rakka Kent Merkezini Böyle Vuruyor

IŞİD ile YPG güçleri arasında halen çatışmaların devam ettiği Rakka kent merkezinde ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarınca düzenlenen bir hava saldırısı bölgedeki aktivistlerce kaydedildi.

Al Jazeera Arapça kanalı tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerin bölgedeki aktivislerce kaydedildiği ifade ediliyor. Savaş uçağının bombayı bırakmasından sonra iki patlamanın gerçekleştiği tahmin edilirken, patlamanın şiddeti oldukça fazla.

İşte o görüntüler:

#الجزيرة_سوريا

فيديو تداوله ناشطون يظهر استهداف مدينة #الرقة بغارة جوية من التحالف الدولي pic.twitter.com/DcXfmigE4F — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) 10 Ağustos 2017

Kaynak: Mepa News