İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. ABD Rakka Kent Merkezini Böyle Vuruyor
ABD Rakka Kent Merkezini Böyle Vuruyor

ABD Rakka Kent Merkezini Böyle Vuruyor

​​​​​​​ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka kent merkezinde düzenlediği hava saldırısı bölgedeki aktivistlerce kaydedildi.

A+A-

IŞİD ile YPG güçleri arasında halen çatışmaların devam ettiği Rakka kent merkezinde ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarınca düzenlenen bir hava saldırısı bölgedeki aktivistlerce kaydedildi.

Al Jazeera Arapça kanalı tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerin bölgedeki aktivislerce kaydedildiği ifade ediliyor. Savaş uçağının bombayı bırakmasından sonra iki patlamanın gerçekleştiği tahmin edilirken, patlamanın şiddeti oldukça fazla.

İşte o görüntüler:

Kaynak: Mepa News

HABERE YORUM KAT