ABD-PYD İttifakında Yeni Boyut: Rakka Konseyi

Yeni Şafak gazetesinde konuyla ilgili yer verilen haber şöyle:

İşgal Konseyi

ABD-PYD ittifakı tarafından Rakka Konseyi adı altında işgal konseyi kuruldu. 97 kişilik listede Almanya, İngiltere, Kuveyt ve ABD vatandaşları yer alıyor. DEAŞ sonrasındaki siyasi ve askeri yönetim yapısını şekillendirecek isimlerin yer aldığı liste Kandil’de hazırlandı. 18 Nisan’da Rakka’ya bağlı Ayn İsa kasabasında ABD’li yetkililerin de katıldığı toplantıda listeye son şekli verildi.

PYD İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Rakka Konsey Başkanlığına seçilen Şeyh Mahmud el Bersan, bir önceki dönem Şam Halk Meclisinde milletvekilliği yaptı. Savaş sürecinde PYD ile işbirliği yapan Mahmud el Bersan’ın yardımcılığına ise PYD’li teröristlerden Leyla Mustafa getirildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN İSİM VAR

Listede yer alan diğer isimler ise şöyle: Firas Memduh isimli Alman vatandaşı, Naif Keişes adlı ABD vatandaşı, İdris Halil adlı Alman vatandaşı, Hikmet Abdulli adlı Irak vatandaşı, Birleşmiş Milletler çalışanı olan Hasan Muhammed adlı İsviçre vatandaşı ve Hasan el Meddur adlı İsviçre vatandaşı, Birleşmiş Milletler çalışanı olan Ferid Muslim adlı Belçika vatandaşı, Birleşmiş Milletler çalışanı Ruşen Hamo.

SAHTE VATANDAŞLIK VERİLDİ

ABD-PYD ortaklığı ile oluşturulan konsey listesinde Rakka nüfusuna kayıtlı hiç bir isim bulunmuyor. Esed rejimi tarafından bazı kişilere sahte vatandaşlık verildi. ABD ve Suriye PKK’sı PYD’nin Rakka’da yönetime getirmek amaçlı oluşturduğu listedeki 9 temsilci Esed rejimine tabi isimlerden oluştu.

İŞGALİN ALT YAPISI

Benzer örnekleri Ayn-el Arab, Munbiç, Tel Abyad, Resul Ayn, Tel Rıfat bölgelerinde görülen PYD güdümlü yerel meclisler terör işgallerine meşruiyet kazandırma amacı taşıyor.