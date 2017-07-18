ABD Polisi Yardım İsteyen Kadını Vurdu!

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan Avustralyalı 40 yaşındaki Justine Damond adlı kadın, evinin dışından sesler geldiğini belirterek 911 hattını aramasının ardından gelen polis memuru tarafından vurularak öldürüldü.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, olay geçen cumartesi Minneapolis kentinde, Damond’ın eşi Don Damond ile birlikte yaşadığı evin hemen önünde yaşandı.

Polisin kadını neden vurduğu ise henüz netlik kazanmadı. Olay sırasında polisin üzerindeki vücut kamerasının kapalı olması “Bir şeyler gizleniyor.” kuşkusuna yol açtı.

ABD’de geçtiğimiz haziran ayında da benzer bir olay yaşanmış, polise hırsızlık ihbarı yaparak yardım isteyen hamile bir kadın, çocuklarının önünde polis kurşunuyla öldürülmüştü.