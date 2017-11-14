“ABD, PKK/PYD ile IŞİD’in Anlaşmasına Saygı Duyuyor”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı ile IŞİD arasındaki anlaşmayı “yerel bir soruna bulunan yerel bir çözüm” olarak tanımladı.

Pahon, Rakka’da sivil sayısının fazlalığından dolayı ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava saldırısı düzenlemekte zorlandığı bir durumda, Suriye’de SDG ismini kullanan PKK/PYD’nin, IŞİD ile söz konusu anlaşmayı yaptığını söyledi.

Anlaşmanın tamamen sivilleri koruma amaçlı olduğunu iddia eden Pahon, “Ortaklarımızla her zaman tam mutabık olmayabiliriz ama onların kendi sorunlarına çözüm bulmasına saygı duyuyoruz.” dedi.

Söz konusu anlaşmanın PKK/PYD’nin kurduğu Rakka Sivil Konseyi ile Arap kabile liderleri tarafından yapıldığını dile getiren Pahon, anlaşmanın sivil halka ve IŞİD militanlarının ailelerine Rakka’dan çıkmaları için izin verirken IŞİD ile iş tutan Suriyelilere ise onları topluma kazandırmak üzere bir fırsat tanındığını öne sürdü.

Koalisyondan üst düzey bir yetkilinin anlaşmayı gözlemlediğine de değinen Pahon, koalisyonun bu anlaşmanın aktif bir tarafı olmadığını savundu.

Sözcü, kentten ayrılan tüm sivillerin taramadan geçirildiğini, aralarında yabancı savaşçıların bulunduğu IŞİD militanlarının ise tutuklandığını ifade etti.

“Anlaşma Sır Değil”

BBC’nin, ABD destekli PKK/PYD ile IŞİD arasındaki anlaşmayı “gizli anlaşma” olarak duyurması üzerine, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dillon mesajında, “Bu bir sır değil. Koalisyon 10 ve 14 Ekim’de basın açıklamaları yaptı, BBC Radyo dâhil birçok haber kuruluşu ile konuştu. Bu yerel bir soruna yerel bir çözümdü. Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk.” ifadelerine yer verdi.