“ABD Özel Kuvvetleri 2016’da 138 Ülkede Faaliyet Gösterdi”
Sputnik’in The Nation’a dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin “orduyu savaşa sürmeme ve yükü paylaştırma” stratejisi kapsamında faaliyet yürüten ABD Özel Kuvvetleri, 2016’da Çin, Libya, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Nepal, Hindistan, Laos, Filipinler, Güney Kore ve Japonya’nın da aralarında olduğu çok sayıda ülkeye birlik gönderdi.
Söz konusu 138 ülke, dünya yüzölçümünün yüzde 70’ini oluşturuyor.
2016 yılında ABD Özel Kuvvetleri’nin faaliyet yürüttüğü ülkelerin sayısı, Obama’nın 8 yıllık başkanlığı süresindeki en yüksek seviyelerden birini görürken, 2017 yılı, bu trendin ABD’nin yeni başkanı Donald Trump döneminde sona erip ermeyeceği bakımından belirleyici olacak.
Yüzde 55,29’u Orta Doğu’ya Gönderildi
Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın verilerine göre, 2016’da denizaşırı ülkelere gönderilen özel birliklerin yüzde 55,29’u Orta Doğu’da konuşlandırıldı.
2006’da Orta Doğu’ya gönderilen özel birliklerin sayısı yüzde 35 daha fazlaydı.
Aynı süre zarfında Afrika’ya gönderilen birliklerin sayısı ise yüzde 1’den yüzde 17.26’ya yükseldi.
9 Ülkenin Adı Gizli Tutuluyor
Bu arada Özel Kuvvetler Komutanlığı, birliklerini gönderdiği 138 ülkeden 9’unun adını gizli tutuyor.
ABD Özel Operasyon Komutanlığı Sözcüsü Ken McGraw, özel kuvvet konuşlandırmalarının tamamına yakınının gizli olduğunu, herhangi bir ülkeye yapılan konuşlandırmanın gizliliği kaldırılmadığı takdirde, bununla ilgili bilgi paylaşılmadığını kaydetti.
Rusya, İran, Kuzey Kore gibi ülkelerin adının gizli tutulan ülkeler arasında bulunduğu tahmin ediliyor.
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