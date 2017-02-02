ABD “Operasyonda Sivil Kayıplar Oldu” Dedi, Katliamı Hasır Altı Etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Özel Kuvvetlerinin Yemen’de El-Kaide’ye düzenlediği baskında, aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıpları olduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Özel Kuvvetlerinin Yemen’in Beyda kentinde 29 Ocak’ta El-Kaide yönelik düzenlediği saldırıda, "aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıpların olduğu" bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sivillerin, Yemen'de El-Kaide mensuplarının ateşi altında kalan özel kuvvet birliğine hava desteği veren ABD hava unsurlarının ateşi sonucu hayatlarını kaybettiği kaydedildi.

Kayıpların saldırı esnasında ortaya çıkan karmaşadan kaynaklandığı savunulan açıklamada, “Analistler savaşçıların cesetleri ile karıştığından dolayı tespit edilemeyen başkaca sivil kayıplarının olup olmadığını araştırıyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada sivil kayıplarının sayısı ile ilgili bilgi paylaşılmazken, yerel medya kaynaklarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'un üzerinde olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis ise ABD askerlerinin istihbaratı alınan savaşçıları ortadan kaldırmak, ellerinde bulunan malzeme ve dokümanı ele geçirmek için sadece bir binaya baskın düzenlemeyi planladığını belirtti. Davis, "Yakınlardaki birçok binadan kendilerine ateş edildikten sonra hava desteği talep etmek zorunda kaldıklarını" savundu.

Sözcü ayrıca, operasyon sonucunda bir Amerikan askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını, bununla El-Kaide’ye ait binadan çok önemli istihbarat bilgileri elde ettiklerini sözlerine ekledi.

ABD'nin Yemen'deki Katliamında Şehit Olan Bazı Çocukların Fotoğrafları:

AA