ABD Nihayet Doğru Bir Kelam Etti! Esed İktidardayken Siyasi Çözüm Olmaz

»Ana Sayfa»Dünya
09.04.2017 11:14
ABD Nihayet Doğru Bir Kelam Etti! Esed İktidardayken Siyasi Çözüm Olmaz
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Esed iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esed'in eylemlerine, mevcut duruma bakarsanız Esed'le barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley CNN televizyonuna verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye politikasını ve önceliklerini değerlendirdi. Nikki Haley, "Suriye'de rejim değişikliği ABD'nin şimdi resmi politikası mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Birden fazla önceliğimiz var. Tek önceliğimiz Esed'in gitmesi değil, IŞİD'i yenmeye çalışıyoruz. İkincisi, Esed oradayken barışçıl bir Suriye göremiyoruz. Üçüncüsü, İran'ın Suriye'deki nüfuzunu kırmak ve nihayetinde siyasi çözüme ulaşmak. Rejim değişikliğinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Esed iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esed'in eylemlerine mevcut duruma bakarsanız Esed'le barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye askeri müdahalesinin arkasının gelip gelmeyeceğine ilişkin de Haley, "Eğer daha fazlasını yapması gerekiyorsa, yapacaktır. Bundan sonrası herkesin Suriye'de olanlara nasıl tepki gösterdiğine bağlı" diye konuştu.

Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıya yanıt olarak ABD, Suriye'de rejime ait Şuayrat Hava üssüne Cuma gününün ilk saatlerinde füze saldırısı düzenlemişti.

Hedef alınan nokta, İdlib'deki kimyasal saldırıyı düzenleyen uçakların kullandığı hava üssü. Suriye ordusu, 6 askerin öldüğünü açıklamış, üste büyük maddi hasar olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

 

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