ABD: Myanmar'a Somut Yaptırımlar Uygulanmalı!

ABD’nin BM’deki temsilcisi Nikki Haley Myanmar devletinin azınlık bir gruba karşı zalimce ve sistematik bir şekilde etnik temizlik kampanyası yürüttüğünü ifade etti.

2009’dan beri Myanmar konusunun ilk kez ele alındığı BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada ABD sözcüsü diplomatik lafların miadını doldurduğunu söyledi.

El-Cezire’nin aktardığına göre Myanmar’ın eski adı Burma’yı kullanan Halley sözlerine yaptırım çağrısını da ekledi ve şunları da söyledi: “Kendi vatandaşlarına karşı insan hakları ihlalleri gerçekleştiren ve nefret suçu işleyen Burmalı yetkililere karşı artık somut adımlar atmayı düşünmeliyiz.”

Bununla birlikte ABD sözcüsü, Myanmar devletine karşı daha önce uygulanan fakat Obama döneminde askıya alınan yaptırımların tekrar başlatılıp başlatılmayacağı konusunda ise bir bilgi vermedi.